شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يوما متبقية على موعد خروج حمو بيكا بعد تنفيذ حكم حبسه شهرين والان مع تفاصيل الخبر

ينفذ مطرب المهرجانات حمو بيكا، عقوبة حبسه شهرين، فى قضية إقامة حفل بدون تصريح في البيطاش غرب الإسكندرية، ومن أمر الحبس يتبين أن المتهم قضي حبس فيها من 16 أبريل 2019 حتي 30 أبريل 2019، علي أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتي يوم 2025/2/12 يكون تاريخ إنهاء مدة حبسه.

وكان حمو بيكا وصل إلي النيابة الكلية الدخيلة، الشهر الماضي للاستئناف علي حسبه.

وأكد مصدر، أن الأحكام االتي تم ترحيل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بسبب حفلة "وش غضب" التي أقامها حمو بيكا في عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح.

وأضاف أن الحكم صدر علي حمو بيكا بالحبس شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف علي حكم أول درجة، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

وكانت نيابة قصر النيل باشرت التحقيق، مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، كشفت أنه كان يقود سيارة بها لوحة معدنية غرفة تجارية، في منطقة الزمالك، وبتوقيفه وتفتيشه تم العثور على سلاحين أبيض بحوزته، وبالكشف عليه تم الكشف عن صدور أحكام قضائية ضده.