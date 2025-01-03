شكرا لقرائتكم خبر عن هوس المشاهدات وتريند الشائعات وراء قصة ادعاء سقوط صاروخ أسوان.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

تنشر الخليج 365، إنفوجراف لما كشفت عنه أجهزة وزارة الداخلية عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن الإدعاء، بسقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى القرى بمحافظة أسوان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر (فنى صيانة هواتف محمولة- مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته أقر بأنه قام بالحصول على مقطع فيديو لصاروخ محطم بإحدى الدول من خلال بحثه بمواقع التواصل الاجتماعى، وإدعى سقوطه بمحافظة أسوان وذلك لرفع معدلات المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدات.