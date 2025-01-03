شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم 3-1-2025.. أجواء شديدة البرودة ليلا وصقيع على المزروعات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، اليوم الجمعة 3-1-2025، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية وانتهاء فرص الأمطار.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس، كما يلى :

طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 08، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 08، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09.