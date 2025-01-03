شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: عطل تقنى يضرب كل مطارات ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وكالة رويترز قالت إن هناك عطل تقنى يضرب كل مطارات ألمانيا.

وأضافت القناة بأن وسائل إعلام ألمانية قالت إن مشاكل تقنية تضرب أنظمة الكمبيوتر التابعة للشرطة الفيدرالية بالمطارات.

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة نقلا عن الشرطة أن مطارات فى أنحاء ألمانيا تعرضت لانقطاع فى تكنولوجيا المعلومات أثر على أنظمة الشرطة الاتحادية المستخدمة فى فحص الركاب القادمين.

وقال متحدث باسم الشرطة المسؤولة عن مطار فرانكفورت، وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، "يتعين على زملاءنا القيام بالعديد من الأمور يدويا والتى كان النظام يقوم بها. وما زلنا نحاول إنجازها فى الوقت الحالي".

ولم يتسن الحصول على تعليق فورى من الشرطة الفيدرالية.