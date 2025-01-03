شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 45658 شهيدا و108583 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة الى 45,658 شهيدا، والإصابات إلى 108,583.



ونقلت الوكالة عن مصادر طبية فلسطينية القول إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 8 مجازر ضد العائلات فى قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أدت لاستشهاد 77 فلسطينيا، وإصابة 145، وهذه الحصيلة هى ما وصلت للمستشفيات.



وأشارت إلى أن عددا من الشهداء مازالوا تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.