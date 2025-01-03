شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية ألمانيا تزور سوريا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

زارت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، سجن صيدنايا السيئ السمعة قرب دمشق، واطلعت بيربوك، برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، على ظروف السجن القريب من العاصمة دمشق من قِبَل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخُوذ البيضاء".

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد بشار الأسد. وفي اللغة الدارجة كان يطلق عليه اسم "المسلخ". ومنذ عام 2011 وثق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة وتعذيب واختفاء لآلاف السجناء هناك.

واعتبرت، أنالينا بيربوك، أنه "حان الوقت لمغادرة القواعد الروسية سوريا"، متهمة الرئيس السوري فلاديمير بوتين، بأنه هو الذي دعم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، لفترة طويلة وهو "من غطى وساند جرائم النظام".

وقالت بيربوك بعد وصولها العاصمة السورية دمشق: "رحلتي اليوم هي إشارة واضحة إلى السوريين مفادها أن البداية السياسية الجديدة ممكنة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا".