شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بنادى قضايا الدولة عن الذكاء الاصطناعى من وجهة النظر الدينية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات بالنادي الرياضي بهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عصام موريس فرج عن ندوة عن الذكاء الاصطناعي (AI) من وجهة النظر الدينية، يوم الاحد الموافق 5 -1- 2025 بقاعة الرواد بالنادي الساعة 4 عصرا.

المستشار أحمد إسماعيل

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، وبحضور المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة عضو المجلس الأعلى رئيس قطاع شمال القاهرة والمستشار زين بك الهواري رئيس المكتب الفني والمستشار أحمد بك خليفة رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي والمستشار أحمد اسماعيل نائب رئيس مجلس الادارة.

ويعتبر موضوع الندوة موضوعاً حديثاً قد يُنظر إليه من عدة جوانب، بناءً على المفاهيم الإسلامية والأخلاقية، فالذكاء الاصطناعي كأداة هو حيادي في حد ذاته؛ إستخدامه هو الذي يحدد ما إذا كان يتماشى مع تعاليم الدين أم لا، والشرط الأساسي هو أن يُستخدم بما يحقق المنفعة العامة ويحترم القيم الإسلامية.

المستشار الانصاري محمد عرب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

واعلنت لجنة التكنولوجيا أن موضوع الدورة القادمة ستكون بوجود فضيلة الشيخ الدكتور أيمن علي ابو عمر وكيل وزارة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة عضو المجلس الأعلى للأزهر الشريف.

المستشار عصام موريس

المستشار أحمد خليفة

المستشار عبد الرحيم علي