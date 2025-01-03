شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. لقاءات ومتابعات للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 28 ديسمبر2024 إلى3 يناير2025، بعدد من الأنشطة التي شملت تفقد سيادته مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، نظرًا لما توليه الحكومة من اهتمام بالغ بتلك الصناعة، كونها إحدى الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية، علاوة على متابعة سيادته آخر التطورات لعدد من المشروعات السكنية، والتي تمثل حجر الزاوية لتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز التنمية العمرانية، وكذلك عقد عدد من اللقاءات مع شركاء الصناعة الدوليين، نظرًا لأهمية هذه الشراكات في نقل التكنولوجيا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، علاوة على اهتمام رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري بتفقد مشروعات تطوير قلب القاهرة التاريخية، وذلك حرصًا على الحفاظ على الهوية الثقافية، والإرث الحضاري لمصر.



وجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل زيارة تفقدية لمدينة المحلة الكبرى، مستعرضًا أبرز ما تم خلالها، حيث تفقد سيادته شركة مصر للغزل والنسيج ومنطقة المصانع القديمة بالمدينة، بجانب تفقد عمليات التشغيل والإنتاج في مصنعي "غزل 4" و"غزل 1" الجديدين بمنطقة المصانع الجديدة بغزل المحلة، علاوة على تفقد محطة الكهرباء الجديدة التي تم إقامتها لتوفير احتياجات المصانع الجديدة من الطاقة الكهربائية.



وتضمن نشاط رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، اجتماعًا مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث تم عرض 5055 وحدة وفيلا سكنية سيتم طرحها للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك في مصر"، وقد وجه سيادته بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" إضافة لـ 50 ألفاً يتم تنفيذها حالياً و50 ألفاً لمتوسطي الدخل.

يأتي هذا فيما شهد الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار، بجانب اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر.

وخلال الأسبوع الجاري أيضًا عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع مسئولي "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور" الصينية لاستعراض البرنامج الزمني لمصنع سيارات MG5 سيدان منخفضة التكلفة، وقد أعرب سيادته عن تقديره للشراكة التي نتج عنها استثمار مهم لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات في مصر بنسبة مكون محلي تزيد على 45%، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 50 ألف سيارة، مع خطة مستقبلية لزيادتها إلى 100 ألف سيارة، على أن يبدأ الإنتاج عام 2026.



وإلى جانب ما سبق، فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لجنة الطروحات الحكومية لمتابعة موقف طرح الشركات المستهدفة، حيث أكد وجود توجيه من فخامة الرئيس بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة، كما أشار سيادته إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما ترأس سيادته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وأشاد بارتفاع معدلات تحويلات المصريين في الخارج التي جاءت في الأساس بفضل وجود سعر صرف مرن، واستعرض سيادته جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي وتطورات الناتج المحلي الإجمالي والاستثمارات خلال الربع الأول من 2024-2025.



ووفقًا للتقرير، فقد تابع الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لمشروع حدائق "تلال الفسطاط"، وأكد أن تطوير "حدائق الفسطاط" أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تنفذها الدولة، كما أشار سيادته إلى أن المشروع يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.



وأخيرًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، مشروع إعادة إحياء حديقة الأزبكية التراثية، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لإعادة الرونق الحضاري لمناطق القاهرة التاريخية المختلفة، كما أوضح سيادته ما يتضمنه التطوير من استعادة القيمة المعمارية والتراثية للمباني ذات القيمة التاريخية بالحديقة وإعادتها كمتنفس ومتنزه لسكان القاهرة.