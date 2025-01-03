شكرا لقرائتكم خبر عن 500 علامة تجارية و6 وفود عربية فى معرض بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

تستضيف الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فعاليات معرض دولي لملابس الأطفال والبيبي، فى الفترة من 3 إلى 5 يناير 2025 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويعد المعرض أحد أهم الأحداث التجارية المخصصة لقطاع ملابس الأطفال فى مصر والمنطقة العربية، ويضم المعرض 500 علامة تجارية محلية وعالمية.

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن المعرض يعكس التزام الهيئة بتعزيز فرص التعاون التجارى بين المصنعين المصريين وشركائهم فى الدول العربية.

وقال الماوردى: "يُعد هذا الحدث منصة مثالية لدعم الصناعات المحلية، وخاصة قطاع ملابس الأطفال، الذى يتمتع بقدرات تنافسية عالية من حيث الجودة والأسعار".

وأضاف الماوردى: "يشهد المعرض مشاركة وفود تجارية رسمية من دول عربية مثل الأردن، العراق، الجزائر، ليبيا، اليمن، والمملكة العربية السعودية، مما يعزز الروابط الاقتصادية بين مصر ودول المنطقة".

أبرز مجالات العرض

يتضمن المعرض مجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة، بما فى ذلك ملابس الأطفال بجميع أنواعه (كاجوال، كلاسيك، بيتي) والملابس الداخلية للأطفال، ومستلزمات الأطفال والجلود والجوارب والأقمشة بأنواعها.

ويهدف المعرض إلى عقد الصفقات التجارية فقط، حيث لن يتوفر بيع بالتجزئة للجمهور، مما يضمن تحقيق استفادة مثلى للتجار والمستثمرين المشاركين.

حضور مميز من الوفود التجارية

من المتوقع أن يشهد المعرض حضوراً مميزاً من الوفود التجارية العربية، وعلى رأسهم الوفد الأردنى، بقيادة النقيب سلطان علام، نقيب النقابة العامة لملابس الأردن، ونائبه نذير النتشة.