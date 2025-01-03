شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 11 شخصا فى انقلاب مينى باص على طريق الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

لقيت سيدة وطفلة مصرعهما وأصيب 9 آخرين بسبب حادث انقلاب مينى باص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى ونقلوا إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى مشرف عمليات النجدة ، بلاغا أعلى الطريق الصحراوى نطاق الشيخ زايد بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب مينى باص أعلى الطريق ونتج عنه وفاة سيدة وطفلة وإصابة 9 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.