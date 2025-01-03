شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجة يهز ميانمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت ميانمار، اليوم الجمعة، لهزة أرضية بلغت قوتها 5.1 درجة على مقياس ريختر.



وذكر المركز القومى لرصد الزلازل بميانمار، فى تدوينة نشرها على منصة /إكس/، أنه تم رصد الزلزال على عمق 127 كيلومترا، وتسجيله عند خط عرض 92ر24 درجة شمالا، وخط طول 97ر94 درجة شرقا.



وأضاف أنه لم ترد تقارير تشير إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة من جراء هذا الزلزال.



وأشار إلى أن ميانمار كانت قد تعرضت يوم 14 ديسمبر الماضى لزلزال بلغت شدته 2ر4 درجة.