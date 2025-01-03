شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يتلقى اتصال تهنئة من المستشار عدلى منصور بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الجمعة، من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

أعرب المستشار خلال الاتصال عن تهنئته القلبية الخالصة لقداسة البابا وجميع المصريين المسيحيين بالعيد، وأعرب عن أمنياته بمزيد من الازدهار والتقدم لمصر وكل أبنائها.

وتقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء يوم الاثنين المقبل، قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس.

ويشارك فى احتفال الكنيسة عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة والكتاب والصحفيين ورؤساء الكنائس والأقباط من مختلف المحافظات، وسط رعاية فريق الكشافة بالكنيسة.