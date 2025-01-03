شكرا لقرائتكم خبر عن العمرة فرض أم سُنة؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوي فى دار الإفتاء المصرية على سؤال: "هل العمرة فرض أم سُنة؟".

وقال أمين الفتوي خلال حلوله ضيفا ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس:"إن العلماء اختلفوا فى الأمر، فذهب الإمام أبي حنيفة والإمام ملك إلى أنها سُنة، واستدلوا بحديث جابر الذى يسأل فيه النبى عن العمرة :"يا رسول الله أواجبة هى ؟ قال لا، والأفضل أن تعتمر".

وأضاف أمين الفتوى:"أن الإمام النووى قال هذا الحديث حديث قال أئمة الحفظ بانه لا يصح، لذلك يأتى المذهب الآخر وهو الإمام الشافعى والإمام أحمد، بأنها واجبة على الإنسان، واستدلوا بأدلة، منها حديث النبى صل الله عليه وسلم وهو يُسأل هل على النساء جهاد؟ فقال: نعم جهاد لا قتال فيه وهو الحج والعمرة".

واستدل الإمام البخارى بحديث عبد الله بن عمر انه نُقل عنه إنه قال : على المؤمن حج فى حياته وعمرة"، كما استدل عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بقوله تعالى :" وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ"، وهذه النصوص دلت على أن العمرة واجبة وليست سُنة.

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