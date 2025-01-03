شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. شيخ الأزهر يوجه برعاية "الأم الملهمة" وتوفير احتياجات ابنها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.
شيخ الأزهر يوجه برعاية "الأم الملهمة" وتوفير الرعاية الصحية واحتياجات ابنها
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