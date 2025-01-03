مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله بحضور لفيف من الوزراء ورؤساء الجهات القضائية

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فى حفل عائلى بهيج ووسط الأهل والأصدقاء، احتفل المستشار علي سلطان مساعد وزير العدل، بعقد قران نجله المستشار محمود سلطان وكيل النائب العام على المهندسة رنا حمودة، كريمة النائب عماد حمودة عضو مجلس النواب بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وحضر عقد القران لفيف من الوزراء ورجال الدولة وقيادات الهيئات والجهات القضائية ومساعدي وزير العدل، وكان على رأسهم المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سعد أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد عيد محجوب الرئيس الأسبق لمحكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية السابق، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والمستشار محمد عبد العال رئيس اللجنة العليا للاصلاح التشريعي.

كما حضر عقد القران لفيف من قيادات النيابة العامة المستشار أحمد البحراوي القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، والمستشار خالد ضياء القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار شادي البرقوقي محامي عام شرق القاهرة.

وعقد القران فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام.

مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله

مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله

مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله

مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله

مساعد وزير العدل يحتفل بعقد قران نجله