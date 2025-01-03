شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف بتقديم الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيا والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة، اليوم الجمعة، وتوافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين.

وأشار المهندس عادل النجار، إلى أن السوق يشهد توافد من مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع، وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، نظرًا لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية.

وكلف محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.



محافظ الجيزة يتابع انتظام عمل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في إمبابة



محافظ الجيزة يتابع انتظام عمل سوق اليوم الواحد بإمبابة



سوق اليوم الواحد في إمبابة



محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد في إمبابة