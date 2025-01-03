شكرا لقرائتكم خبر عن حذف أى إشارة لحقبة الأسد.. تغييرات المناهج الدراسية فى سوريا تثير القلق والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إن هناك قلقا متزايدا فى سوريا، من قرار السلطات الجديدة بإجراء تغييرات على المناهج الدراسية دون مساهمة باقى المجتمع.

ونشرت صفحة وزارة التعليم فى الحكومة الانتقالية المنهج الجديد لجميع الفئات العمرية، والذى قالت إنه سيتخذ منحى إسلامي بشكل أكبر، فضلا عن إسقاط أى إشارة إلى عهد بشار الأسد فى جميع المواد.

ووفقا للتقرير، فقد تم استبدال عبارة "الدفاع عن الوطن" بعبارة "الدفاع عن الله" من بين تغييرات أخرى.

وقلل وزير التعليم نذير القادرى من أهمية هذه الخطوة، وقال إن المنهج لم يتغير بشكل أساسى، وسيظل كذلك حتى يتم تشكيل لجان متخصصة لمراجعته وتنقيحه.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى حذف نظرية التطور والانفجار الكبير من مناهج العلوم، وكذلك حذف الإشارة إلى الآلهة التى كانت تُعبد فى سوريا قبل الإسلام وصور تماثيلهم.

وتابعت بى بى سى قائلة، إن أهمية البطلة السورية العظيمة الملكة زنوبيا، والتى حكمت تدمر فى العصر الرومانى، قد تم التقليل منها على ما يبدو.

وتم حذف حقبة الأسد بشكل أساسى من المناهج الدراسية، بما فى ذلك القصائد التى تشيد ببشار الأسد ووالده حافظ الأسد فى مناهج اللغة العربية.

وقال القادرى فى بيان أن التعليمات الوحيدة التى أصدرها كانت تتعلق بإزالة المحتوى الذى وصفه بأنه يمجد "نظام الأسد البائد"، وإدراج العلم الثورى السورى فى جميع الكتب المدرسية. وقال الوزير أيضا أنه تم تصحيح "عدم الدقة" فى مناهج التعليم الإسلامى.

وقالت بى بى سى إن بعض السوريين رحبوا بالتغييرات، إلا أن الخطوة أثارت القلق بين بعض نشطاء المجتمع المدنى، الذين عاد كثير منهم لسوريا لأول مرة منذ سنوات عديدة بعد الإطاحة بالأسد.

ويخشى هؤلاء من أن يكون ذلك إشارة على أن أصواتهم، تلك الجماعات والمجتمعات عبر البلاد، ربما لن يتم الاستماع إليها فى الوقت الذى تتقدم فيها البلاد فى ظل قيادتها الجديدة.