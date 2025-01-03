شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يطلق النيران فى محيط المستشفى الإندونيسى شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام فلسطينى، بأن جيش الاحـتلال يطلق النيران فى محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، وطالب محاصرين في المستشفى الإندونيسي بضمانات بعدم تعرض قوات الاحتلال لهم خلال النزوح.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن مدير مستشفى كمال عدوان الدكتور حسام أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك.

وتحدث مراسلة القاهرة الإخبارية عن أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة بئيري بغلاف غزة.