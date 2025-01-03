شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح كيلو السكر بـ30 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

للأسبوع السادس على التوالي، طرح سوق اليوم الواحد بشارع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، كيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من سلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

ويقام السوق بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية (أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع)

ويوفر السوق، أسبوعيًا، جميع احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، بأسعار مناسبة.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.