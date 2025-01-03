شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. الداخلية تعيد شقيقتين لأحضان أسرتهما بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب إحدى الفتيات وشقيقتها بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/12/2024 تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص) بغياب نجلتيه (طالبة سن 17 ، شقيقتها سن 8 ) عن مسكنهما عقب خروجهما لقيامه بتعنيف نجلته الأولى.. وبتاريخ 29/12/2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما ، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.