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لفتة إنسانية.. الداخلية تعيد شقيقتين لأحضان أسرتهما بالمنوفية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

الجمعة، 03 يناير 2025 10:58 ص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب إحدى الفتيات وشقيقتها بالمنوفية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/12/2024 تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص) بغياب نجلتيه (طالبة سن 17 ، شقيقتها سن 8 ) عن مسكنهما عقب خروجهما لقيامه بتعنيف نجلته الأولى.. وبتاريخ 29/12/2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما ، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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