شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. الداخلية تعيد شقيقتين لأحضان أسرتهما بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالجمعة، 03 يناير 2025 10:58 ص
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تغيب إحدى الفتيات وشقيقتها بالمنوفية .
بالفحص تبين أنه بتاريخ 28/12/2024 تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (أحد الأشخاص) بغياب نجلتيه (طالبة سن 17 ، شقيقتها سن 8 ) عن مسكنهما عقب خروجهما لقيامه بتعنيف نجلته الأولى.. وبتاريخ 29/12/2024 تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور عليهما وبسؤالهما قررتا بقيامهما بترك مسكنهما بمحض إرادتهما لسوء معاملة والدهما لهما ، وتم تسليمهما لوالدهما عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتهما.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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