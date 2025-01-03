شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح لتر زيت الخليط بـ64 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

للأسبوع السادس على التوالى، طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، زيت الطعام بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يوفره من سلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

وجاءت قائمة أسعار زيت الطعام داخل السوق، على النحو الآتي: عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا، عبوة زيت بذرة قطن زنة 1 لتر بـ67.5 جنيه.

وتوفر أسواق اليوم الواحد في محافظة الجيزة، أسبوعيًا، جميع احتياجات الأسرة من المواد والسلع الغذائية من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، والتوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، بأسعار مناسبة.

وتعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، إذ تستهدف تنظيمها بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فيها لتشمل كافة قطاعات المحافظة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.