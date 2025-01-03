شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم والدواجن اليوم الجمعة 3 يناير 2025 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

ووفر السوق، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا بدلًا من 285 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك ضمن ما يطرحه من منتجات وسلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سوق اليوم الواحد بالمحافظات على مدار الأسابيع الماضية، لإتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء، مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي خفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتطرح أسواق اليوم الواحد كافة السلع الغذائية من زيت الطعام والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، إلى جانب اللحوم والدواجن، والألبان والأجبان، والخضراوات والفاكهة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بتخفيضات تتراوح ما بين 20 و 30%.