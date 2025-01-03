شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى شارع الصوامع بإمبابة يستقبل المواطنين للأسبوع السادس والان مع تفاصيل الخبر

فتح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعة 3 يناير 2025، أبوابه للمواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك للأسبوع السادس على التوالى.

ويعتبر سوق اليوم الواحد فى حى إمبابة، واحدًا من أبرز أسواق اليوم الواحد التى تم افتتاحها مؤخرًا فى محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ ينظم يوم الجمعة من كل أسبوع، ويستقطب أعدادًا كبيرة من أهالى أحياء إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق، الراغبين فى شراء مواد وسلع غذائية بأسعار مخفضة.

ويوفر السوق جميع احتياجات المواطنين من المواد والسلع الغذائية الأساسية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 30%، من خلال تقليل الاعتماد على الوسطاء، إذ يوفر السلع من المُزارع أو المُنتج إلى المستهلك بشكل مباشر دون المرور على الحلقات الوسيطة، مما يُسهم فى خفض الأسعار بشكل ملحوظ وخلق بيئة تسوق مريحة ومنظمة للمواطنين.



سوق اليوم الواحد بإمبابة



جانب من سوق اليوم الواحد