شكرا لقرائتكم خبر عن سم فى وجبة روسية.. حقيقة اغتيال بشار الأسد بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

افتعلت صحيفة " thesun" البريطانية، حالة من الجدل حول مصير الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حيث نشرت تقرير عن محاولة اغتياله بالسم في مقر إقامته بروسيا.

الصحيفة البريطانية، نقلت عن حساب إلكتروني يدعى "الجنرال SVR" والذي يُفترض أنه يديره أحد كبار الجاسوسين السابقين في روسيا، قوله إن بشار الأسد أصيب بالتعب يوم الأحد (59) عاما، طلب المساعدة الطبية ثم بدأ على الفور تقريبا في ’السعال بعنف والاختناق"، نقلا على لسان مصدر أن "هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن محاولة اغتيال قد حدثت.. وقيل إن الأسد عولج في شقته ومن المفترض أن حالته استقرت يوم الاثنين".

ولم تتفاعل أي مصادر روسية رسمية أو إعلامية مع تقرير ذا صن، وكذلك لم يعلق أي مسئول في الإدارة الانتقالية لسوريا.

وأفادت الصحيفة "ذا صن" التي نقلت عنها العديد من المواقع العالمية والإقليمية، بأن الاختبارات أظهرت وجود تسمم في وجبة طعام روسية، من دون أن يتم الاستناد بذلك إلى أي مصدر، كما لم يكن هناك تأكيد رسمي من روسيا.

تأتي هذه التقرير بعد أن ذكرت تقارير صحيفية سابقة، أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد التي تعاني من مرض خطير، مُنعت من العودة إلى بريطانيا لتلقي العلاج من السرطان بعد انتهاء صلاحية جواز سفرها، وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد، 49 عامًا، لن تتمكن من العودة إلى موطنها لندن بدون وثائق سفرها الرسمية، وسط تقارير تفيد بأنها مريضة بشدة بسرطان الدم ولديها فرصة 50% فقط للبقاء على قيد الحياة.

أسماء الأسد وصفتها مجلة " Vogue" بـ"وردة الصحراء" لكنها الآن تعاني من مرض السرطان، وخاصة بعد أن أسقط زوجها بشار الأسد من حكم سوريا بعد سنوات من اندلاع الثورة ضده في 2011.