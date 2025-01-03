شكرا لقرائتكم خبر عن قرعتان للأراضى بالقادسية والأمل بالعبور الجديدة 20 و21 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية 9 و10 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقتي القادسية والأمل بمدينة العبور الجديدة، وذلك يومي الإثنين 20 والثلاثاء 21 يناير عام 2025، بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة، بجانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بهدف إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة.

قال الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (9) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر عام 2024 بنطاق منطقة القادسية (سابقاً) وذلك يوم الإثنين الموافق 20 يناير الجاري، بمقر الجهاز وطبقاً لشرائح مساحات ( 209 م ۲ - 276 م٢ - 350 م٢ - 400 م ٢ - 450 م٢ - 500 م٢).

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (10) لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر عام 2024 بنطاق منطقة الأمل "سابقاً"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير الجاري بمقر الجهاز وطبقاً لشرائح مساحات ( 209 م ۲ - 276 م٢ - 350 م٢ - 400 م ٢ - 450 م٢ - 500 م٢).).

ذكر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه على من يرغب من المواطنين في الحضور التواجد بداية من الساعة الـ10 صباحا في التاريخ المحدد بمقر الجهاز، لإجراء عملية تسجيل الحضور، منوهاً إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة الـ12 ظهرا للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية، وأصل إيصال السداد.