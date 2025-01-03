شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزير الرى: صيانة المنشآت المائية للحفاظ على حالتها الإنشائية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات "إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت" بمحافظة الجيزة .

وأشار سويلم إلى أنه وفى ضوء الحاجة لتوسعة الطريق المار أعلى قنطرة حجز شبرامنت لتوسعة مدخل منطقة سقارة الأثرية ، فإنه يجرى الإعداد لتنفيذ عملية "إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت" ، حيث انتهت الدراسة إلى إنشاء حجز 2 فتحة بعرض 2.50 متر لكل فتحة وطريق بعرض 15 متر أعلى القنطرة .

وأكد سويلم على قيام الوزارة بالعمل على إحلال وصيانة المنشآت المائية بالشكل الذى يضمن تمكينها من القيام بدورها في خدمة المنظومة المائية واستيفاء الالتزامات المائية تجاه المنتفعين ، بالإضافة لتعظيم الإستفادة من هذه المنشآت في خدمة عناصر متنوعة مثل الطرق المارة أعلى القناطر والأهوسة ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية الملحقة بالقناطر .

كما أكد حرصه على تقديم كافة أشكال الدعم للقطاع السياحى بما ينعكس إيجابياً على خدمة الإستثمارات السياحية والإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل خاصة في ظل الأهمية الكبيرة من الناحية الأثرية لمنطقة سقارة الأثرية .

جدير بالذكر أن قنطرة حجز شبرامنت تقع على ترعة شبرامنت بالكيلو 8.600 ، والتي تُعد ترعة رئيسية آخذة من ترعة سقارة القبلية ، وتتغذى من النهاية من ترعة المنصورية.

