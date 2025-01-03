شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب مدينة "سيبي" الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز رصد الزلازل في باكستان اليوم الجمعة، أن زلزالا بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "سيبي" والمناطق المحيطة بها الواقعة في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب البلاد.



وأفاد المركز - حسبما ذكرت قناة (سما تي في) الباكستانية الناطقة باللغة الإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا من مدينة "سيبي" وعلى عمق 18 كيلومترا تحت سطح الأرض.



ولم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية جراء الزلزال حتى الآن.