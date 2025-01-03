شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إدانته بصفع شاب.. هل ينجح عمرو دياب فى الهروب من أول تهمة فى سجله؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 12 فبراير المقبل لنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، بتهمة صفع الشاب سعد أسامة، الخليج 365 يوضح فى النقاط التالية لماذا استأنف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه؟

وفقًا للقانون فتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وإلزامه بدفع تعويض 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، بعد إدانة من المحكمة فى حكم قضائى يسجل فى سجل الفنان الجنائى، ويظهر فى السجل الجنائى بوقد حكم محكمة بإدانته.

وكذلك أيضا فى حال عدم استئنافه بعد الحكم الصادر نهائى، تأييد ويحق للشاب المصفوع طلب تعويض مادى أمام المحاكم المدنية.

ويصبح الفنان عمرو دياب أمام 3 سيناريوهات قضائية بعد التقدم بالاستئناف وهى تأييد الحكم الصادر أو تخفيفه أو إلغائه والقضاء ببراءته.

وكان تقدم المحامى أشرف عبد العزيز دفاع الفنان عمرو دياب باستئناف على حكم تغريم موكله 200 جنيه ودفع تعويضه 10 الآف جنيه للشاب سعد أسامة بتهمة التعدى عليه.



يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدى على الفنان عمرو دياب.

وفى وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.