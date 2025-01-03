شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أسعار السلع الأساسية فى أسواق اليوم الواحد بالجيزة.. اللحوم أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن أسعار السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن، فى أسواق اليوم الواحد، لشراء احتياجاتهم منها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الخارجية.

تنظم محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسبوعيًا، سوق لليوم الواحد فى شارع مترو الساقية بحى العمرانية لخدمة أهالى العمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، بالإضافة إلى سوق لليوم الواحد فى شارع الصوامع بحى إمبابة، لخدمة أهالى إمبابة، والمنيرة الغربية، والوراق.

وفيما يلى قائمة أسعار السلع الغذائية الأساسية فى أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة:

- كيلو الأرز بسعر يتراوح ما بين 23 و 29 جنيهًا "حسب نسبة الكسر".

- كيلو السكر بـ30 جنيهًا.

- كيلو الدقيق بـ17 جنيهًا.

- كيلو اللحوم السودانى بـ275 جنيهًا.

- كيلو الدواجن البرازيلى أو المحلى بـ135 جنيهًا.

- عبوة زيت عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

- عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

- عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة فى القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم فى مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.