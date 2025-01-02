شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب رئيس وزراء إسرائيل: نتنياهو يوافق على استمرار المفاوضات بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن الأخير وافق على استمرار المفاوضات بشأن غزة فى الدوحة.



وأشار المكتب - فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم، إلى أن "نتنياهو، أجاز لوفد من الموساد وجهاز الاستخبارات الداخلية والجيش، مواصلة المفاوضات فى الدوحة، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين".