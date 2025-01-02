شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: ليلة الجمعة الأخيرة فى أيام الكوالح بأربعينية الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

‫ قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن ليلة الجمعة هي ليلة الكوالح الأخيرة، ثم تبدأ 10 ليالي طوالح، مشيرًا الى أنه في التراث المصري القديم، تُعرف فترة “الأربعينية الشتوية” بأنها أشد أيام الشتاء برودة، وتمتد لمدة 40 يومًا من 25 ديسمبر حتى 2 فبراير.

و قُسِّمت هذه الفترة إلى قسمين رئيسيين:

1. الليالي البيضاء (20 ليلة):

الكوالح (10 ليالٍ): من 25 ديسمبر إلى 3 يناير، وتتميز ببرودة شديدة.

الطوالح (10 ليالٍ): من 4 يناير إلى 13 يناير، وتستمر فيها البرودة القاسية.

2. الليالي السوداء (20 ليلة):

الموالح (10 ليالٍ): من 14 يناير إلى 23 يناير، حيث تشتد البرودة أكثر.

لصوالح (10 ليالٍ): من 24 يناير إلى 2 فبراير، وتبدأ فيها البرودة بالانحسار تدريجيًا.

بعد انتهاء الأربعينية، تأتي فترة تُسمى "العزازة" لمدة 10 ليالٍ من 2 فبراير إلى 11 فبراير، حيث يتقلب الطقس بين الدفء والبرودة. تليها “قرة” لمدة 3 ليالٍ من 12 فبراير إلى 14 فبراير، وتتميز ببرد قارص، ثم يبدأ الطقس بالاعتدال تدريجيًا.

