شكرا لقرائتكم خبر عن حماية اجتماعية بلا حدود.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حماية اجتماعية بلا حدود.. مصر تعزز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا"

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