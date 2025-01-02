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شكرا لقرائتكم خبر عن حماية اجتماعية بلا حدود.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " حماية اجتماعية بلا حدود.. مصر تعزز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا"
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