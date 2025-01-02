شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعى تقدم واجب العزاء لوزير الخارجية فى وفاة شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، بالعزاء لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطى.

وحرص رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني على تقديم واجب العزاء لوزير الخارجية، وعدد من الإعلاميين، ومنهم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والإعلامي عمرو عبد الحميد، وعدد من المحررين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

فيما حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وقدم وزراء الحكومة المصرية على واجب العزاء، ومنهم نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمستشار محمود فوزي وير الشؤون النيابية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى.

فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي عمرو الليثي والسفراء العرب والأجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية.

وحرصت قيادات وزارة الخارجية على تقديم واجب العزاء، منهم مساعد وزير الخارجية السفير طارق دحروج مدير إدارة ليبيا، والسفير ياسر رضا، والسفير طارق طايل، والسفير علاء يوسف، والسفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، والسفير حسام عيسي، السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.



وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية قد تلقى العزاء في شقيقه الأكبر بمحافظة أسيوط، وذلك بعد تشييع جثمان شقيقه إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط.

وتتقدم مؤسسة الخليج 365 بخالص العزاء للوزير الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر، داعين الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.