شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. استمرار العمل بسوق اليوم الواحد فى إمبابة غدا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حى إمبابة، غدا الجمعة، وذلك للأسبوع السادس على التوالي.

وأشارت المحافظة، إلى أن السوق يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه، بأسعار مخفضة.

ودعت محافظة الجيزة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، المواطنين لزيارة السوق، لشراء كل احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

ويقام سوق اليوم الواحد في حي إمبابة، بشارع الصوامع، وعنوانه: (تقاطع النصر مع شارع جمال الدين الأفغاني - بجوار سور أرض الترسانة البحرية.أرض الجمعية - بجوار السكة الحديد الخاصة بالصوامع).

وتعد أسواق اليوم الواحد، إحدى أدوات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، إذ تعمل على توفير السلع من المزارع إلى المستهلك مباشرة وتقليل حلقات تداول المنتجات لتقليل تكاليف النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين بأسعار مناسبة.