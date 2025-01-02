شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفواكه اليوم الخميس 2-1-2025 فى سوق الجملة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالخميس، 02 يناير 2025 04:22 م
يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار الفواكه، ومنها البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والرمان، اليوم الخميس 2 يناير 2025، فى سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، لشراء احتياجاتهم منها.
ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية قائمة أسعار الخضراوات، اليوم، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر:- برتقال بصرة
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 16 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 40 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 45 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 65 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 70 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 45 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 50 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 55 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 55 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 60 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 10 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 15 - 17 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 25 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 30 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 9 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 11 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 30 – 35 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 40 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.
سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.
سعر أعلى للكيلو 14 جنيهًا.
سعر أدنى للكيلو 15 جنيهًا.
سعر سائد للكيلو 20 جنيهًا.
سعر أعلى للكيلو 21 جنيهًا.
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