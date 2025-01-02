شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفواكه اليوم الخميس 2-1-2025 فى سوق الجملة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين، عن أسعار الفواكه، ومنها البرتقال، واليوسفي، والتفاح، والرمان، اليوم الخميس 2 يناير 2025، فى سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، لشراء احتياجاتهم منها.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية قائمة أسعار الخضراوات، اليوم، في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر:

- برتقال بصرة

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- برتقال سكري

سعر أدنى للكيلو 7 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 10 جنيهات.

- برتقال بلدي

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 7 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- يوسفي صيني

سعر أدنى للكيلو 6 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 8 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 9 جنيهات.

- يوسفي كلمنتينا

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 11 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 12 جنيهًا.

- يوسفي بلدي

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 16 جنيهًا.

- تفاح لبناني

سعر أدنى للكيلو 40 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 45 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 50 جنيهًا.

- تفاح سوري

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 65 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 70 جنيهًا.

- تفاح بولندي

سعر أدنى للكيلو 45 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 50 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 55 جنيهًا.

- تفاح إيطالي

سعر أدنى للكيلو 50 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 55 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 60 جنيهًا.

- جوافة

سعر أدنى للكيلو 10 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 15 - 17 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 20 جنيهًا.

- رمان ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 25 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 30 جنيهًا.

- بلح سماني ثلاجات

سعر أدنى للكيلو 9 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 11 جنيهًا.

- فراولة

سعر أدنى للكيلو 20 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 30 – 35 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 40 جنيهًا.

- كنتالوب

سعر أدنى للكيلو 8 جنيهات.

سعر سائد للكيلو 10 جنيهات.

سعر أعلى للكيلو 14 جنيهًا.

- موز

سعر أدنى للكيلو 15 جنيهًا.

سعر سائد للكيلو 20 جنيهًا.

سعر أعلى للكيلو 21 جنيهًا.