شكرا لقرائتكم خبر عن فى كشف حساب عن أنشطتها خلال 2024.. مليون مواطن استفادوا من خدمات صناع الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي انها ووضمن جهود تحقيق اهداف التحال الوطنى وتحت إشراف الوزيرة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى وبالشراكة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية نجحت وعلى مدار شهور 2024 فى تقديم خدمات تنموية مستدامة ومساعدات موسمية استفاد منها مليون مواطن مصري تقريبا فى القرى الاشد احتياجا والتجمعات الصحراوية والمناطق الحدودية فى 20 محافظة مختلفة.

وأصدرت صناع الخير تقريرا مفصلا عما قدمته وأنجزته من أنشطة خلال 2024 أكدت فيه على أن هدف إصدار التقرير هو استمرار الالتزام بمقومات العمل التنموى المستدام من خلال الاستمرار فى تنفيذ قيم الشفافية وإطلاع الرأي العام على جهود المؤسسة على مدار عام منصرم.

واشار تقرير صناع الخير إلى أن المؤسسة ومنذ بداية العام ساهمت بجهد كبير فى تحقيق أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي كشريك ومؤسس فى التحالف من خلال تقديم خدمات إعادة إعمار القرى الأشد احتياجا، وتنظيم القوافل الطبية المتكاملة فى مجالات محاربة العمى وعدد من التخصصات الطبية الأخرى وتوفير فرص عمل نوعية للأسر الأشد احتياج من خلال مبادرات مراكب الرزق وافتتاح مركزين جديدين من مراكز استدامة لدعم وتأهيل وتدريب المرأة الريفية، وشاركت فى كل مبادرات التحالف وفعالياته على مدار عام 2024 لكونها أحد الكيانات المؤسسة للتحالف.

وأشار تقرير صناع الخير إلى أن المؤسسة وفى القطاع الطبي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية نجحت فى توقيع الكشف على عيون 200 ألف مواطن من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" لمحاربة مسببات العمى بالشراكة مع الشريك الاستراتيجى البنك الأهلي المصري وأوركيدا للصناعات الدوائية وهيئة قناة السويس ومؤسسة بنك مصر للتنمية وغيرها من المؤسسات الكبرى، حيث تم توزيع أدوية على 90 ألف مواطن وإجراء 8200 عملية جراحة عيون مختلفة وتسليم نظارات طبية لـ8 آلاف مواطن.

وأوضح التقرير، أن صناع الخير وبالشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي نجحت فى الوصول بخدمات مبادرتها لمصر نبنى أجيال إلى ما يزيد عن 196 ألف طالب فى 172 مدرسة فى محافظات الغربية والوادي الجديد وأسوان ومطروح وكفر الشيخ والفيوم.



وفى مجال دعم المستشفيات الجامعية بأحدث الاجهزة لرفع كفاءتها فى مواجهة مخاطر امراض العيون قدمت المؤسسة وبالتعاون مع أوركيدا للصناعات الدوائية 12 أجهزة جراحات وتشخيص هى الأحدث فى مجال أمراض الرمد فى العالم، وتم إهدائها إلى أقسام الرمد بعدد من المستشفيات الجامعية والعامة.

وأشار التقرير إلى أن صناع الخير وفى القطاع الطبي أيضا واصلت تنفيذ مبادراتها النوعية، ومنها مبادرة لمسة خير لدعم مرضى الأمراض الجلدية المزمنة، حيث نجحت فى رعاية 200 طفل مريض بأمراض جلدية مزمنة كذلك، وفى مبادرة نبض حياة لدعم الأطفال مرضى القلب غير القادرين أجرت المؤسسة 150 عملية قلب لـ150 طفل مريض قلب بالمجان تماما.

وأكد التقرير، أن صناع الخير واصلت خلال عام 24 تقديم دعمها لمرضى القدم السكري لحمايتهم من البتر من خلال مبادرة قدم صحيح بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعدما نجحت المؤسسة فى تجهيز 20 غرفة للمبادرة داخل 20 مستشفى جامعى، وتم العمل بها بشكل فعلى، ونجحت فى تقديم خدماتها العلاجية والتوعوية لـ20 ألف مريض، وتسليم ما يزيد عن 2000 منهم حقائب الأدوية الشهرية بواقع حقيبة شهرية لكل مريض لمدة ست شهور متتالية بواقع 12 ألف حقيبة علاجية متوسط تكلفة الحقيقة الواحدة 3.5 ألف جنيه.



وأوضح تقرير صناع الخير، أن المؤسسة وفى مجال التمكين الاجتماعي وإعادة الإعمار للقرى الأشد احتياجا، نجحت فى إعادة إعمار ورفع كفاءة العديد من منازل الأسر الأشد احتياج فى عدد من المحافظات منها عدد من منازل قرية الخرطوم بالبحيرة والحرابي بمطروح ونجع الجسور بالأقصر، فضلا عن رفع كفاءة مبانى دار عائشة حسنين للأيتام بالفيوم ورفع كفاءة ثلاث مدارس هي شريف العبد بالبحيرة وحنون الثانوية والنور للمكفوفين بأسيوط، ونجحت فى إتمام زفاف 400 عروسة يتيمة بدعمهن بمساعدات مالية من خلال مبادرة فرحة.



وفى جانب اهتمامها بقطاع التعليم والارتقاء بمفردات المنظومة التعليمية أيضا، أعلنت صناع الخير بالشراكة مع إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وبنك QNB الأهلي عن إطلاق مبادرتها تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين للحفاظ على تفوقهم بمنح دراسية تضمن تسديد مصروفاتهم الدراسية كاملة ونجحت فى تقديم منح دراسية لعدد ألف طالب من عدد من الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية.

واستكمالا لأنشطتها الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وفى جانب التمكين الاقتصادي نجحت صناع الخير بحسب تقريرها فى توفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر تناسب البيئة التى يعيش فيها المستهدفون نجحت المؤسسة فى افتتاح مركزين من مراكز مبادرتها الرائدة استدامة لتأهيل وتدريب السيدات القرويات، حيث افتتحت مركز استدامة بقرية حنون بزفتى بالغربية، ومركز استدامة المتنقل كما قدمت مشروعات تنموية صغيرة عبارة عن مراكب صيد لـ350 صياد من صغار الصيادين بعدد من المحافظات من خلال مباردتها مراكب الرزق.

وفى مجال المساعدات الموسمية، نجحت صناع الخير وبالتعاون مع المصرية للاتصالات فى إطلاق مبادرة "دايما على بالى"، حيث وزعت خلال المبادرة وعبر أيام شهر رمضان المعظم ما يزيد عن 250 ألف كرتونة مواد غذائية، فضلا عن توزيع 100 ألف بطانية شتاء عبر مبادرتها صناع الدفا كذلك أطلقت مبادرتها لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية فى عدد من المحافظات.



وفى مجال تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى قطاع غزة، أوضح التقرير أن صناع الخير شاركت فى كل قوافل التحالف ضمن مبادرة "مسافة السكة " بمجمل مساعدات زاد عن 54 شاحنة بحمولة تجاوزت الـ800 تنوعت بين مساعدات غذائية وطبية وبطاطين وملابس ومياه شرب فضلا عن 2 سيارة إسعاف.

واختتم التقرير بأن صناع الخير، نجحت فى تقديم كافة خدماتها لكل المستفيدين بالمجان تماما للمستفيد وبأعلى جودة ممكنة.