شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يشهد اليوم أكبر حركة تشغيل منذ افتتاحه فى عام 1963 والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس أكبر حركة تشغيل في تاريخة منذ إفتتاحة في 18 مارس عام 1963، وحسب مصادر بمطار القاهرة وجدول التشغيل اليومى الذي يبدأ من من الدقيقة الأولى ليوم الخميس الجارى 2 يناير 2024 ويستمر 24 ساعة حيث يسير مطار القاهرة الدولى 667 رحلة سفر ووصول تنقل على متنهم 97 ألف راكب.

من بين جدول التشغيل اليومى وصول 47700 راكب على متن 327 رحلة من وجهات دولية وداخلية فى حين يغادر على مدار اليوم منهم أكثر من 85294 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 593 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة،

وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 294 رحلة على متنهم 43424 راكب

فى حين يغادر من المطار 49200 راكب على متن 340 رحلة طيران إلى وجهات مختلفة دولية وداخلية منهم أمريكا وفرنسا وألمانيا واليونان وروسيا وأسبانيا والسويد والدنمارك والنمسا وكندا والإمارات والسعودية وتركيا والكويت والبحرين والأردن ولبنان وسلطنة عمان والعديد من الوجهات الإفريقية والأسيوية.

وحسب مصادر بقطاع العمليات بمطار القاهرة فان عدد هذا الركاب لم يشهده مطار القاهرة منذ إنشائه وقد أستعد المطار بشكل كامل عبر خطة محكمة تتضمن تسهيل إجراءات سفر ووصول كافة الركاب بالإضافة إلى تجهيز كافة الخدمات للرحلات المختلفة سواء الخدمات الأرضية والأرشاد والخدمات الجوية وذلك في أسرع وقت ممكن لعدم حدوث أى حالات من التكدس كما جرى التنسيق مع كافة الجهات الشرطية بالمطار من جوازات وتامين ومطار وذلك لتقديم كافة سبل الراحة للركاب القادمين للمطار أو المغادرين منه وذويهم أيضا المصاحبين لهم بمطار القاهرة.



وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.