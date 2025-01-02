شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مستشار الأمن القومى البريطانى تطورات ملف سوريا وغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس ، "جوناثان باول" مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



بدر عبد العاطى



وصرح السفير، تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى على أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل لوجهات النظر إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع ووقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين والتى تتنافى مع كافة المواثيق الدولية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية.



كما بحث الطرفان التطورات المتلاحقة فى سوريا، حيث استعرض الوزير عبد العاطى محددات الموقف المصرى من التطورات في سوريا، مؤكداً على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السورى ودعم استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية واحترام وحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة أن تتسم عملية الانتقال السياسى في سوريا بالشمولية عبر ملكية وطنية سورية دون تدخلات خارجية بما يدعم وحدة واستقرار سوريا بكل مكوناته وأطيافه.

شهد اللقاء نقاشاً حول آخر المستجدات فى السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى على موقف مصر الداعى لوقف إطلاق النار، وضرورة الإسراع بوتيرة نفاذ المساعدات الإنسانية بالسودان، ودعم وتمكين مؤسساتها الوطنية.