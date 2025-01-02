شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن بدء توريد القصب لمصانع سكر أبو قرقاص بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء موسم توريد قصب السكر لمصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية، إحدى الكيانات الإنتاجية الكبرى التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتكوين احتياطي استراتيجي كبير منها.

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل على توفير جميع التسهيلات الممكنة للمزارعين لضمان نجاح موسم التوريد وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأشار إلى أن الحكومة تقدم حوافز مجزية للمزارعين، تتضمن أسعار توريد تنافسية تعكس الجهود المبذولة في زراعة محصول قصب السكر، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والإرشاد الزراعي لتحسين الإنتاجية والجودة.

وأضاف وزير التموين أن مصانع سكر أبو قرقاص، التي تعد من أقدم وأكبر مصانع إنتاج السكر في مصر، تتمتع بطاقة إنتاجية عالية تسهم في تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من السكر، إلى جانب المساهمة في تكوين احتياطي استراتيجي من هذه السلعة الأساسية.

وأوضح أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في دعم منظومة التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأكد على أهمية التعاون بين المزارعين وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان انتظام عمليات التوريد وتحقيق أقصى استفادة من المحصول.

وأشار الوزير إلى أن بدء موسم التوريد بمحافظة المنيا يعكس حرص الوزارة على تعزيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالزراعة، وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال تقديم الدعم اللازم لتطوير الإنتاج المحلي مع التأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في تحسين منظومة الأمن الغذائي، ودعا المزارعين إلى الالتزام بمواعيد التوريد المحددة لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الحوافز المقدمة وإنجاح الموسم.



بدء توريد قصب السكر في مصانع سكر أبو قرقاص

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين قد نجحت في زيادة المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر كما قرر الدكتور شريف فاروق وزير التموين تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها، حيث تعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر، حيث كان بـ 35 جنيها وذلك في إطار الحرص عل تخفيف العبء على المواطنين، وذلك في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.