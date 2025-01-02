شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: لا رسوم على الاستخدام الشخصى لأجهزة المحمول من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن هناك مساعي لتعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول في مصر، مبينا: "نعمل على توفير أجهزة المحمول بأسعار تنافسية وجودة مناسبة".

وأضاف شمروخ، في مؤتمر صحفي، أن المنظومة الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد المصري.

وتابع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "لا رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول من الخارج".