شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يحتفل ببدء العام الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

احتفل البابا ثيودروس الثانى بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس ببدء العام الجديد وتذكار ختان المسيح بالجسد وتذكار القديس باسيليوس الكبير فى كاتدرائية بشارة العذراء مريموالدة الإله بالإسكندرية.

وكان برفقته المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو (بور سعيد) المفوض البطريركى بالإسكندرية والمتروبوليت بندلايمون مطران تينيسى والسكرتير العام للمجمع المقدس والمتروبوليت طامياثوس مطران بطلمايس ورئيس دير القديس سابا البطريركى المقدس، وكذلك كهنة الإسكندرية وطلاب مدرسة القديس أثناسيوس وكيرلس البطريركية للأفارقة.

وحضر قداس قنصل عام اليونان بالإسكندرية أيوانيس بيرجاكيس، ورئيس الطائفة اليونانية بالإسكندرية أندرياس فافياديس، ومسؤولين من القنصلية اليونانية فى الإسكندرية والمؤمنين من اليونانيين ومن المصريين.

وفى ختام القداس الإلهى أشار البابا ثيودروس إلى أهمية عيد القديس باسيليوس بالنسبة للأرثوذكسية، وتمنى للجميع عاماً سعيداً بالصحة والعافية.

ثم قرأ القنصل العام اليوناني بالإسكندرية إيوانيس بيرجاكيس رسالة رئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولوس، وبعد ذلك توجه الجميع إلى القاعة الملحقة بالكاتدرائية.