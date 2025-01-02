شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنظم 5 أسواق جديدة بالمحافظات ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 5 أسواق اليوم الواحد بعدد من المحافظات بالتنسيق مع مع المحافظين لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين.



مبادرة سوق اليوم الواحد

وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين أن تجربة "سوق اليوم الواحد" تشهد توسعًا مستمرًا وإقبالًا متزايدًا من المواطنين، حيث تم تنظيم أسواق جديدة بمحافظات الدقهلية وجنوب سيناء والوادي الجديد والقاهرة وكفر الشيخ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح هذه الأسواق وتكرار التجربة بكل المحافظات على مستوى الجمهورية.



سوق اليوم الواحد

وأوضح الوزير أن الأسواق توفر السلع الأساسية والخضراوات والفواكه واللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى منتجات غذائية عالية الجودة، مشيراً إلى المشاركة الفعالة للقطاع الخاص لإنجاح هذه التجربة بالتعاون مع شركات القطاع العام.