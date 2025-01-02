شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تستعين بالقارئ المصري علاء عقل فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان مسجد الأكبر مظهر عارفين بمدينة جرسيك الإندونيسية بالقارئ المصري «علاء عقل»، ليكون إمامًا وخطيبًا للمسجد خلال شهر رمضان المقبل.

ووقع اختيار مجلس الأمناء بمسجد الأكبر مظهر عارفين برئاسة الحاج «ديديك قريبادي عارفين» على القارئ المصري «علاء عقل» لما يتمتع به من موهبة، حيث حباه الله بصوت استثنائي وتلاوة خاشعة وكتب له القبول، فصار من أبرز القراء.

وسبق للقارئ علاء عقل أن كان إمامًا وخطيبًا لمسجد النور بمكة المكرمة خلال شهر رمضان في السنوات الماضية.

والجدير بالذكر، أن القارئ «علاء عقل» نشأ في حديقة القرآن الكريم وترعرع فيها، وأتقن رواية حفص عن عاصم ورواية شعبة، كما أنه يشرف على مكتب تحفيظ قرآن كريم تابع للأزهر الشريف، وأكرمه الله وختم على يديه العشرات من الطلاب، وأتقن أحكام التجويد وأشاد به عدد كبير من المشايخ الثقات والقراء.

وُلد القارئ علاء عقل في مصر عام 1996 بمحافظة المنوفية، وأتمَّ حفظ كتاب الله في سن مبكرة، إذ لم يتجاوز 13 عامًا، حيث تتلمذ على يد عدد من المشايخ الفضلاء في قريته ومن القرى المجاورة، وذاع صيته في المسابقات القرآنية، وحصد العديد من الجوائز.