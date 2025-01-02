شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على زيت الطعام فى معرض محافظة الجيزة للسلع بالمنيب.. اللتر بـ57.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

واصل معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بموقع سوق السمك القديم في حي جنوب الجيزة، اليوم الخميس 2 يناير 2025، طرح جميع السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، في إطار المبادرة التي أطلقتها محافظة الجيزة بالتعاون مع عدد من التجار، لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وجاءت أسعار زيت الطعام في المعرض على النحو الآتي: عبوة زيت الخليط زنة 700 مللي بـ44 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بسعر يتراوح ما بين 57.5 و73 جنيهًا “حسب الشركة المنتجة"، عبوة زيت الخليط زنة 3 لتر بـ155 جنيهًا، عبوة زيت الخليط زنة 5 لترات بـ295 جنيهًا.

ووفر المعرض عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ65 جنيهًا، عبوة زيت عباد زنة 3 لتر بـ195 جنيهًا، عبوة زيت ذرة زنة 800 مللي بـ67 جنيهًا، عبوة زيت ذرة زنة 3 لتر + "كيس سكر هدية" بـ235 جنيهًا، سمنة زنة 650 كجم بـ63 جنيهًا، سمنة زنة 750 كجم بـ70 جنيهًا، سمنة زنة 1.450 كجم بـ130 جنيهًا، سمنة 1.5 كجم بـ150 جنيهًا.

وتشهد محافظة الجيزة، اهتمامًا متزايدًا بتنظيم أسواق ومعارض، توفر السلع الغذائية الأساسية والمستلزمات المنزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة في القطاعات ذات الكثافات السكانية العالية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير تجربة تسوق مريحة لهم في مناطق مختلفة، فضلًا عن ضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.