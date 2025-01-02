شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد قصر الأمير عمر طوسون لبحث ترميمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قصر الأمير عمر طوسون بحى روض الفرج، بمنطقة شبرا مصر، شمال القاهرة، وذلك لبحث ترميمه واعادته للحياه مره أخرى، ورافق المحافظ الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ورئيس حى شبر وعدد من مسئولى المحافظة.



قصر الأمير عمر طوسون بحى روض الفرج

وقصر طوسون، أنشأه عمر طوسون بن سعيد بن محمد علي الكبير، ولم يستدل على تاريخ محدد لبناء هذا القصر حتى الآن، إلا أن طرزه المعمارية والفنية تشير إلى أنه بني بعد سنة 1303هـ / 1886م.

ويقع قصر عمر طوسون في شارع أرض الأمير عمر طوسون بشبرا، وتطل واجهة القصر الجنوبية الشرقية على شارع مدرسة شبرا الثانوية بينما تطل واجهته الشمالية الغربية على حي روض الفرج.



محافظ القاهرة يتفقد قصر الأمير عمر طوسون لبحث ترميمه

وتحيط بقصر عمر طوسون حاليا أربع مدارس هي "شبرا الثانوية، وقاسم أمين الإعدادية، وحسنى مبارك الثانوية للبنات، وروض الفرج"، ويتكون المسقط الأفقي للقصر من مساحة كبيرة كان يحيط بها حديقة كبيرة تعتبر حرم القصر كان يتوسطها القصر وقد اقتطعت مساحات كبيرة من حرم القصر لبناء أربع مدارس به إلى جانب مبان حديثة ملاصقة للقصر.