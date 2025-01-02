شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 52620 طن قمح ويتداول 16 سفينة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالخميس، 02 يناير 2025 01:53 م
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43464 طن تشمل : 12100 طن يوريا و 1414 طن ملح معبأ و 921 طن ملح صب و 7500 طن جبس معبأ و 100 طن مولاس و 21429 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45868 طن تشمل : 9923 طن قمح و 10578 طن حديد و 6200 طن ذرة و 8517 طن خردة و 9811 طن فول و 839 طن خشب زان .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 939 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5946 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52620 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118990 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4376 حركة .
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