شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 52620 طن قمح ويتداول 16 سفينة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43464 طن تشمل : 12100 طن يوريا و 1414 طن ملح معبأ و 921 طن ملح صب و 7500 طن جبس معبأ و 100 طن مولاس و 21429 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45868 طن تشمل : 9923 طن قمح و 10578 طن حديد و 6200 طن ذرة و 8517 طن خردة و 9811 طن فول و 839 طن خشب زان .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 245 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 939 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5946 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52620 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118990 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2482 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4376 حركة .

