شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين انفجار سيارة أمام فندق الرئيس الأمريكي ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر الشريف الانفـجار الذي استهدف فندق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس، مما أدى إلى مقتل السائق وإصابة سبعة آخرين.

في خطاب مساءً، أعرب الرئيس جو بايدن عن بالغ قلقه تجاه الهجوم، حيث صرح بأن البيت الأبيض يتابع هذا الحادث عن كثب، وتقوم سلطات إنفاذ القانون بالتحقيق في إمكانية وجود أي صلة محتملة بالهجوم الذي وقع في نيو أورلينز، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين.

في سياق متصل، قدم مسؤول الشرطة في مقاطعة كلارك، كيفن ماكماهيل، خلال مؤتمر صحفي، مقاطع درامية للانفـجار وصور تُظهر آثار الحادث لاحقًا، بما في ذلك عدد من عبوات الوقود والألعاب النـارية الكبيرة التي وُجدت داخل صندوق السيارة، وكشفت اللقطات أن السيارة توقفت أمام مدخل الفندق لعدة ثوانٍ قبل أن يحدث الانفـجار.

يأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من حادث اقتـحام سيارة تحمل علم تنظيم داعش الإرهابي تجمعًا احتفاليًا في نيو أورلينز، مما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة العشرات.

وفقًا لما صرح به ماكماهيل من إدارة شرطة لاس فيغاس، فإن السلطات تجري حاليًا تحقيقات لتحديد ما إذا كان الحادث الأخير مرتبطًا بالحادث الذي وقع في نيو أورلينز، حيث تم العثور على عبوات ناسفة بدائية الصنع بالقرب من موقع الحادث، بالإضافة إلى ذلك، يدرس مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان الانفـجار يمثل عملًا إرهابيًا أم لا.

وجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دعوته إلى نبذ العنف والإ رهاب بجميع أشكاله، مع التأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البالغة الخطورة، كما شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة للحد من وقوع المزيد من الهجمات الإرهابية.