شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: 100 ألف جنيه قيمة الجائزة الكبرى لمسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجَّه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر ، الإدارة العامة لرعاية الطلاب برئاسة محمد قاسم، مدير عام رعاية الطلاب، للإعلان عن مسابقة القرآن الكريم لطلاب وطالبات الجامعة بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على دعم وتشجيع منسوبي الجامعة من الطلاب والطالبات في مجال حفظ القرآن الكريم حفظًا تامًّا.

وصدَّق رئيس الجامعة على منح الفائز بالمركز الأول 100 ألف جنيه، والمركز الثاني 75 ألف جنيه، والمركز الثالث 50 ألف جنيه، والمركز الرابع 25 ألف جنيه، والمركز الخامس 15 ألف جنيه.

كما وجه بتخصيص جوائز تشجيعية لخمسة طلاب قيمة كل منها 5 آلاف جنيه.

وعلى الطلاب الراغبين في التقدم للاشتراك في المسابقة سحب استمارة التقديم من مكتب رعاية الطلاب واعتمادها من كليته.

ويشترط للاشتراك في المسابقة: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع مراعاة أحاكم التلاوة والتجويد، والالتزام برواية واحدة يختارها المتسابق في أثناء القراءة، مع إلمامه بمعاني الآيات وأسباب نزولها