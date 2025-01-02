شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها ولاعة السجائر.. أشياء يحظر على القادمين فى رحلة العمرة حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تنتوى أداء مناسك العمرة فعليك أن تعرف أن هناك قائمة أشياء قد أعلنتها وزارة الحج والعمرة يحظر على القادمين يمنع لأداء العمرة حملها والدخول بها إلى المطار، وعلى كل شخص حصل على تأشيرة العمرة وذاهب إلى المطار أم يلتزم بهذه الضوابط لضمان رحلة عمرة آمنة.

قائمة الاشياء التى يحظر على القادمين من رحلة العمرة حملها ما يلى:

- المواد القابلة للاشتعال مثال الأيروسول، أو غاز التخييم

- ولاعة السجائر

- أقلام الليزر أو كاميرات

- الألعاب النارية

- العملات المزيفة

- العقاقير غير المسجلة بالصحة

- السكاكين والسيوف

- المواد السامة أو الزئبق أو المواد الممغنطة

- الحقائب التي يتواجد بها إنذارات أو بطاريات الليثيوم

- مجموعة الأدوية المسكنة السابق حظرها من قبل السلطات السعودية إلا فى حالة وجود روشتة بها

- أجهزة التصنت والصواعق الكهربائية