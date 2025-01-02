شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوى الترم الأول 2025 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي، والتى تنطلق السبت 11 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2025.

أخطرت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة المدارس بجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية، كما نشرتها على صفحاتها الرسمية على "فيس بوك"، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وفيما يلي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي في محافظة الجيزة، حسب كل إدارة تعليمية:



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة 6 أكتوبر التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة أبو النمرس التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة البدرشين التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة الدقي التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة العجوزة التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة العمرانية التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة الهرم التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة الوراق التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة حدائق أكتوبر التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة شمال الجيزة التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بإدارة منشأة القناطر التعليمية

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الثانوي، على النحو التالي:

الصفين الأول والثانى الثانوى العام والفنى

- الصف الأول الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى العام تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الأول والثانى الثانوى الفنى بأنواعه تبدأ من يوم الخميس 9/1/2025 إلى الخميس 23/1/2025.

الصفين الأول والثانى الثانوى للصم وضعاف السمع

- الصف الأول الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى الصم وضعاف السمع تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

الصفين الأول والثانى الثانوى للمكفوفين

- الصف الأول الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.

- الصف الثانى الثانوى للمكفوفين تبدأ من يوم السبت 11/1/2025 إلى الخميس 16/1/2025.